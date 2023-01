Van Kalmthout krijgt eigen documentairereeks op Amazon Prime

De Nederlandse Indycar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een opvallende mijlpaal bereikt in zijn loopbaan. De Nederlandse coureur speelt namelijk de hoofdrol in een nieuwe documentairereeks over hemzelf. De driedelige reeks luistert naar de naam 'VeeKay' en wordt gepubliceerd op Amazon Prime.

Van Kalmthout is al enkele jaren Nederlands trots in de grootste Amerikaanse raceklasse. Ruim een jaar geleden ontstond het idee voor de documentairereeks die is gemaakt door Villain Studios. De docureeks volgt de Nederlandse coureur in zijn weg naar de Indy 500. Er wordt een kijkje achter de schermen gegeven bij zowel het leven van VeeKay als de Indycar zelf.

Van Kalmthout, die zich momenteel voorbereidt op de 24 uur van Daytona, is zeer trots op het eindresultaat dat op 10 februari in première gaat. In een persbericht spreekt VeeKay zich uit: "Het is een ontzettend professionele documentaire. Ik ben Amazon heel erg dankbaar dat ik het onderwerp mocht zijn. Het is een behoorlijk traject geweest voor de mensen van Villain Studios om dit allemaal op beeld te krijgen. Ik vind dat ze geweldig beeld hebben geleverd. Ik heb de reeks al stiekem mogen bekijken en ik ben enorm onder de indruk."