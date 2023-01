Kersverse Williams-baas: “Versterking technische afdeling noodzakelijk”

Pas op 20 februari is James Vowles de nieuwe voorman van het Formule 1-team van Williams. Nu al spreekt de Mercedes-strateeg echter van een aantal aandachtspuntjes die hij voor ogen heeft om aan te pakken. Volgens de motorsportingenieur moet er een herstructurering van de Britse renstal plaatsvinden, ook vind Vowles dat onder andere de technische kant van het team versterkt moet worden.

James Vowles staat een flinke klus te wachten. De Britse ingenieur was jarenlang deel van een goed geoliede bij het team van Mercedes; nu mag de 43-jarige Vowles zijn borst gaan natmaken om het op z’n zachtst gezegd tegenvallende Formule 1-team van Williams terug richting de glorie te brengen. Vowles' eerste werkdag is pas op 20 februari; vlak voor de preseasontests in Bahrein. Ondanks zijn late start bij de Britse renstal, heeft Vowles al een paar verbeterpunten in gedachten waar allereerst gefocust op zal worden.

Op de vraag of Vowles uit kan leggen wat Williams momenteel verkeerd doet, antwoordt hij: "Dat is moeilijk te zeggen, simpelweg omdat ik nog weinig intern contact heb gehad. Momenteel zit ik nog in de transitiefase", vertelt Vowles. "Het zou zeker niet goed zijn geweest om, terwijl je als organisatie terugvalt, niks intern te veranderen – bijvoorbeeld in de interne werkomgeving, of de keuze voor nieuwe methoden en systemen", hint Vowles naar een eerste punt van aandacht.

"Ik ben als nieuwe teambaas maar één nieuwe factor, met maar één individu gaat het niet lukken. Wat benodigd is, is een versterking van de technische kant van het team, terwijl we tegelijkertijd iedereen intern de ruimte geven om te stralen en te functioneren. Naar mijn idee is de omgeving waarin ze (het team) de afgelopen tijd in hebben verkeerd, niet de beste. Gelukkig heb ik op meerdere niveaus (in de motorsportwereld) tegenslagen meegemaakt. Het mooie hiervan is, dat je met deze ervaring op zak een omgeving kunt creëren waarin iedereen voorwaartse stappen wil maken", vertelt Vowles.

In de zomer van 2020 heeft de welbekende motorsportfamilie Williams het team verkocht aan investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Vowles meent dat er een goede verstandhouding heerst met de nieuwe eigenaar. "Van beide kanten kwamen we tot de conclusie dat het een goede match is. Na een aantal vergaderingen met het bestuur, kwamen we tot de ontdekking dat veel van onze perspectieven met elkaar overeenkwamen", sluit Vowles af.