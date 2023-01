Kinderachtig getouwtrek teams gevaar voor toekomst Formule 1

Eindelijk! Voor 2026 lijkt het erop dat we na 10 jaar weer eens een volledig nieuw F1-team op de grid mogen verwelkomen. Natuurlijk stond de overname van Sauber door Audi al op het programma voor dat seizoen. Dit is echter slechts een voortzetting van het Sauber team, dat zich na een goede dertig jaar, tot het meubilair van de koningsklasse van de autosport mag rekenen. In de afgelopen weken kwam echter ook een serieus bid voor een compleet nieuw team in het nieuws. Waar het nieuws over Andretti-Cadillac door de FIA met open armen wordt ontvangen, lijken de Formule 1 en haar huidige teams niet van zins hun deel van het in het verschiet liggende geld voor de jaren vanaf 2026 te willen afstaan aan een nieuwe deelnemer. De teams lijken niet open te staan voor buitenstaanders die mee proberen te liften op het huidige succes en de toegenomen populariteit van de Formule 1. De vraag rijst of een eerste nieuw team in een decennium niet met gejuich ontvangen moet worden door een grid waar over de helft van de teams een zweem van onzekerheid over haar toekomst hangt?

Nieuwe teams geen garantie voor succes

Het is 2010 als de Formule 1, in een poging de toentertijd uitgedunde grid toekomstbestendiger te maken, voor het laatst meer dan één volledig nieuw team op de grid verwelkomt. Waar aanvankelijk 9 bestaande teams en 4 nieuwe inschrijvingen toegelaten worden tot de grid, gaat USF1, het luchtkasteel van Peter Windsor en Ken Anderson, al voor er één testkilometer verreden is ter ziele. Zo haalt de Formule 1 niet de beoogde 26 auto's op de grid, maar staan er in 2010 uiteindelijk wel drie volledig nieuwe teams aan de start: Lotus Racing, Virgin Racing en Hispania Racing Team verzilveren hun startbewijzen namelijk wel.

De nieuwbakken teams blijken in de jaren erna echter weinig succesvol. HRT krijgt de financiële middelen niet bij elkaar om deel te nemen aan de wintertests van 2010 en het lukt ternauwernood om met één auto deel te nemen aan de eerste vrijdagtrainingen in Bahrein dat seizoen. In de kwalificatie en de race lukt het uiteindelijk beide auto's te laten rijden, maar na 18 raceronden waar meer dan 8 seconden per ronde wordt toegegeven op de raceleiders, staan beide auto's geregistreerd als uitvaller.

Dat eerste weekend blijkt een voorbode voor HRT's hele bestaan. Het lukt het team nooit om voldoende financiën te genereren om een competitieve auto te bouwen en met dertiende plek als beste resultaat in een race, lukt het dit team nooit om de titel veldvulling te ontgroeien. Na 3 seizoenen van sportieve en financiële malaise verdwijnt het team na 2012 alweer van de grid.

Lotus Racing verging het niet veel beter. Het speeltje van Maleisische miljardair Tony Fernandes wijzigt in haar bestaan vaker van naam dan dat het punten scoort. Dat laatste totaal blijft namelijk net zoals bij HRT op 0 staan. Ondertussen heeft het team als Team Lotus en, na wat gesteggel met Lotus-Renault over de rechten van haar naam, Caterham op de grid gestaan. De naamswijzigingen blijken echter niet het recept voor een langdurig bestaan en uiteindelijk houdt dit team het slechts twee seizoenen langer uit dan HRT. Na vijf weinig succesvolle seizoenen, wordt het team na afloop van 2014-seizoen geliquideerd.

Ook het laatste team dat in 2010 haar intrede doet wordt door het kopen van de naamrechten door Richard Branson's Virgin Group aanvankelijk een miljardairsspeeltje. In tegenstelling tot de andere teams wisten zij in ieder geval qua naamswijzigingen en behaalde constructeurspunten gelijke tred te houden. Terwijl het team vanaf 2012 door het leven ging als Marussia F1 Team, worden, na jaren als veldvulling te hebben deelgenomen, tijdens de GP van Monaco in 2014 de eerste punten bijgeschreven. Wijlen Jules Bianchi schreef tijdens die race twee punten bij het totaal van het team, door als negende over de finish te komen.

Pascal Wehrlein deed dat kunstje dunnetjes over tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2016, toen hij het team leek te hebben gered van de ondergang met de lonkende 35 miljoen aan prijzengeld voor een finish op de tiende plek in het constructeurskampioenschap. Dit alles door één schamel puntje te halen tijdens een incidentrijke race in Spielberg. Dit bleek echter buiten een fabelachtig optreden van Sauber's Felipe Nasr gerekend, die in de voorlaatste race van het seizoen, in een doorweekt São Paulo, maar liefst twee punten binnenharkte. Manor kwam de sportieve en financiële klap door als elfde te finishen in het kampioenschap niet meer te boven en zij haalden het seizoen 2017 niet.

Starre houding werpt schaduw op toekomst F1

Gezien bovenstaande is het te begrijpen dat bestaande F1-teams niet meteen staan te springen om rijdende chicanes aan de competitie toe te voegen. De starre houding ten opzichte van het Andretti-bid is desalniettemin stuitend. Natuurlijk is het ergens te begrijpen dat de teams die in een tijd dat het commercieel niet geweldig liep, in de sport zijn blijven investeren, hun vruchten willen plukken tijdens de huidige hausse. Maar mochten teams waarbij cash en race knowhow voldoende aanwezig lijkt al geen kans meer krijgen om toegelaten te worden tot de F1, kan de spoeling in de toekomst zomaar heel dun worden.

Red Bull (met twee teams) dreigt te pas en te onpas hun grote investeringen in de sport stop te zetten en ook de topbestuurders bij Daimler lijken niet zomaar van plan hun grote Mercedes F1-investeringen nog jaren door te zetten.

Het is daarnaast ook niet zomaar gezegd dat Williams of Haas nog jaren in de marge blijven meerijden. Hoewel de kansen om competitief te worden met de huidige windtunnel- en budget cap-regels groter lijken te zijn geworden met een beperkter budget, hangt er toch een zweem van onzekerheid over de investeringsbereidheid van beide teams. Zeker als grote resultaten, ondanks het toegankelijkere speelveld, ook in de toekomst uitblijven.

Een starre houding richting nieuwe teams die de belachelijk hoge entreegelden van 200 miljoen dollar kunnen en willen ophoesten, klinkt daarom als regeren over het eigen graf. Uiteindelijk lijkt het gezien de terughoudende commentaren en het bijna kinderachtige gedreig over een verhoging van het entreegeld naar 700 miljoen dollar vooral een geldkwestie voor de huidige teams. Daarmee drijven zij ook de prijs van de continuïteit van het kampioenschap te hoog op. Met een 700 miljoen dollar investering om überhaupt mee te mogen doen, blijft er namelijk al snel weinig geld over om meer dan een rijdende chicane te worden.

Dit alles om de vraatzucht van de huidige teams te verzadigen. De teams die lijken te vergeten dat ook zij ooit nieuw waren en weliswaar grote investeringen gedaan hebben om de F1 te brengen tot waar zij nu staat, maar dat ook toen zij hun intrede deden meer competitie en meer talent in de sport, de toekomstige vruchten alleen maar groter maakten.