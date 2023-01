Ben Sulayem gelooft in ambities van Aston Martin: "Winnen is gecompliceerd"

Het team van Aston Martin is één van de meest ambitieuze renstallen op de Formule 1-grid. De Britse renstal van Lawrence Stroll steekt die ambities ook niet onder stoelen of banken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is onder de indruk en hij verwacht dat Aston Martin in de toekomst kan meestrijden om de titels.

Lawrence Stroll wil niets liever dan doorgroeien naar de kop van het Formule 1-veld. De steenrijke Canadees heeft al veel geld geïnvesteerd in het team. Vanaf aankomend seizoen rijdt tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ook nog eens voor het team, men benadrukt hiermee de torenhoge ambities voor de aankomende seizoenen.

Alonso

Veel mensen zijn onder de indruk van de ambities en plannen van het team van Aston Martin. Zelfs FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt dat Aston Martin de torenhoge ambities kan waarmaken. In gesprek met Motorsport.com is Ben Sulayem duidelijk: "Ze investeren er flink in. Ze zijn op weg daarnaartoe. Ze hebben ook nog eens een enorm bekwame coureur in de persoon van Fernando onder contract staan."

Ben Sulayem is zich er echter ook bewust van dat alleen investeringen en ambities het team niet verder gaan brengen. De FIA-president is daar duidelijk over: "Winnen is heel erg gecompliceerd, kijk bijvoorbeeld maar eens naar het team van Ferrari. Ze winnen ook niet, maar dat komt niet doordat ze langzaam zijn. Het is misschien wel een stukje management, betrouwbaarheid of een beetje van allebei. Lawrence probeert dingen met het team. Hij trekt een nieuwe coureur en nieuw personeel aan. Dat is belangrijk."