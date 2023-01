Oud-teamgenoten Gasly en Tsunoda herenigd in sportschool

Pierre Gasly en Yuki Tsunoda vormden afgelopen twee seizoenen een haast onafscheidelijk duo bij het team van AlphaTauri. Het veel geroemde duo is nu echter verleden tijd aangezien Gasly is vertrokken naar het team van Alpine. Toch kunnen de twee oude vrienden geen afscheid van elkaar nemen.

Gasly en Tsunoda vormden in de afgelopen jaren een zeer populair duo, vooral op sociale media genoot men van de avonturen van de twee coureurs. Nu Gasly voor aankomend seizoen is vertrokken naar Alpine, is het duo verleden tijd. Toch zijn ze elkaar niet vergeten, zo blijkt uit een opvallende social media-post van Gasly. Breed lachend poseren Gasly en Tsunoda terwijl ze bezig zijn met trainen voor het aanstaande seizoen.