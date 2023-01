Audi opent zoektocht naar ontwikkelingscoureur

Audi betreedt in 2026 de Formule 1 in het jaar dat de nieuwe metroreglementen ingaan in de sport. De Duitse autobouwer is momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor hun Formule 1-project. Men denkt nog niet aan coureurs maar een testcoureur staat al wel op het lijstje.

2026 is nog ver weg maar bij Audi zit men niet stil. Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend werd de komst al wereldkundig gemaakt en niet lang daarna volgde ook de onthulling van de aanstaande samenwerking met Audi. Meerdere coureurs worden al in verband gebracht met het team maar Audi heeft nog geen keuze gemaakt.

Audi-kopstuk Adam Baker vindt het onlogisch om nu al een keuze te maken voor de coureurs in 2026. Baker weet namelijk nog niet hoe de rijdersmarkt er in dat seizoen uit ziet. In gesprek met de Deutsche Presse-Agentur deelt Baker wel informatie over een andere vacature: "We willen een ontwikkelingscoureur aanstellen in het derde kwartaal van 2023. Deze coureur zal vooral belangrijk gaan worden voor de ontwikkeling van onze power unit. Hij zal veel gaan rijden in onze simulator in Neuburg."