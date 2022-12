Audi deelt helder doel: "Willen competitief zijn in jaar drie"

In 2026 betreedt Audi de Formule 1. De Duitse autobouwer gaat samenwerken met het team van Sauber en men barst van de ambitie. Aangezien er in 2026 nieuwe motorreglementen gaan gelden, kan men direct succesvol zijn. Audi heeft een langetermijnsplan opgesteld en Adam Baker geeft aan dat er pas na drie jaar succes wordt verwacht.

De komst van Audi naar de Formule 1 hing al geruime tijd in de lucht. Samen met zustermerk Porsche waren ze aanwezig bij gesprekken over de nieuwe motorregels en voorafgaande de Belgische Grand Prix kwam het hoge woord eruit. De Duitsers betreden de sport en gaan de krachtbronnen zelf bouwen in Duitsland. Later werd bekend dat ze vanaf 2026 gaan samenwerken met Sauber.

Realistisch doel

Aangezien de nieuwe motorregels in 2026 voor de nodige aardverschuivingen kunnen zorgen, is er ook een kans dat Audi direct kan heersen. Bij de autobouwer denkt men daar echter iets anders over. CEO van Audi Formula Racing, Adam Baker, laat aan AS weten wat de plannen precies zijn: "We willen competitief zijn in drie jaar. Dat is een realistisch doel. We willen in ons derde jaar gaan meevechten voor de overwinningen."

Budget

Audi is vooralsnog het enige nieuwe merk dat zijn komst naar de Formule 1 heeft toegezegd voor 2026. Volgens Baker spelen de nieuwe duurzame regels en de groeiende populariteit daar een belangrijke rol bij: "De Formule 1 heeft de kosten ook flink omlaag gehaald en dat maakt het nog aantrekkelijker. De uitgaven voor de krachtbronnen voor 2026 hebben ook een uitgaveplafond en dat, samen met de lagere kosten, zorgt voor zekerheid over langdurige budgetten. Als een fantastisch platform wil om je kennis en kunde te laten zien, dan is dit de beste plek."