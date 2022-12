Circuit de Catalunya deelt beelden van werkzaamheden

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in de winterstop. Pas eind februari gaan de wagens weer de baan op tijdens de wintertest. De circuits worden momenteel dus niet gebruikt en dat betekent dat er veel werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Ook op het circuit van Barcelona is dat het geval.

Rondom het Circuit de Catalunya worden momenteel flinke werkzaamheden uitgevoerd. Het circuit zelf deelt op sociale media beelden van de werkzaamheden. Op een foto is een lege hal te zien waar nog het nodige aan moet gebeuren, het is namelijk de hospitality-unit. Men is momenteel hard bezig met de bouw voor het nieuwe onderkomen van de hospitality, ze hebben nog wel eventjes de tijd want de Spaanse Grand Prix staat op 4 juni op de planner.