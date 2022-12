Video: Mercedes deelt beste fanmomenten van 2022

Het team van Mercedes kende dit jaar geen geweldig seizoen maar men kijkt ondanks alles toch terug op een mooi jaar. De Duitse renstal benadrukt dat de fans vooral een belangrijke rol speelde bij het seizoen, op sociale media delen ze dan ook de hoogtepunten van de fanervaringen van het afgelopen seizoen.

So many amazing experiences with our fans this year. ❤️ Thank you. Looking forward to many more in 2023! pic.twitter.com/QjQ7ymQGgL