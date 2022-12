Een compilatie kerstwensen vanuit de Formule 1

De officiële kerstdagen betekenen een uitgelezen kans op wat gezellige drukte. Aangezien ook het F1-circus nu in een diepe winterslaap gedoken is, heeft de prestigieuze sport ook de kans om aan tafel te schuiven bij familie en vrienden. Hierbij een compilatie van kerstwensen vanuit de Formule 1 naar de buitenwereld.

Wishing everyone a very Merry Christmas! 🎄🎅#F1 pic.twitter.com/AxMvVh5ycs — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_63a971d700303___

Unwrapping a festive feast 🎁 Wishing everyone a very happy holidays 🎄 pic.twitter.com/IGRa5KOk1i — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 24, 2022

Buone feste, from everyone at Ferrari?ref_src=twsrc%5Etfw">@ScuderiaFerrari 🇮🇹☃️ pic.twitter.com/6ok5HSkBTo — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) ___Escaped_link_63a971d700308___

Wishing you all a very Happy Holidays. ❤️ pic.twitter.com/JDZfNgL5E4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) ___Escaped_link_63a971d70030a___

from our family to yours, merry christmas to everyone celebrating today! 🎄 🎁 pic.twitter.com/ie9aHtS7ok — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) ___Escaped_link_63a971d70030c___

Happy holidays, from all of us at @AstonMartinF1. 💚 pic.twitter.com/bQD0xyhMXH — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) ___Escaped_link_63a971d70030f___

To everyone celebrating, have a Happy Christmas 🎄☃️#HaasF1 pic.twitter.com/N6gC2jCIdn — Haas F1 Team (@HaasF1Team) ___Escaped_link_63a971d700312___