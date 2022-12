Albon onthult opvallende helm voor gemist raceweekend

Alexander Albon miste dit jaar de Italiaanse Grand Prix vanwege een blindedarmontsteking. De Thaise Brit werd dat weekend vervangen door Nyck de Vries maar was daarna wel op tijd hersteld voor het vervolg van het seizoen. Nu blijkt dat hij in Monza had willen rijden met een bijzondere helm.

Op Instagram deelt Albon foto's van de helm die hij wilde gebruiken in Monza. De Williams-coureur wilde zijn held Valentino Rossi eren op de Italiaanse omloop. MotoGP-legende Rossi reed ooit met een helm met zijn eigen beeltenis op de bovenzijde, Albon was precies hetzelfde van plan. De oranje helm was voorzien van een reusachtige foto van Albon zelf, de Thai noemt het ontwerp zijn favoriete van het jaar.