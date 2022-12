Sargeant past stoeltje voorafgaand debuutseizoen

Logan Sargeant debuteert aankomend jaar in de Formule 1 bij het team van Williams. De jonge Amerikaan wordt in de tussentijd klaargestoomd voor het aanstaande seizoen. Eerder deze week meldde hij zich op de fabriek van Williams voor een zeer belangrijk klusje dat hij moest voltooien.

Sargeant moest deze week namelijk zijn stoeltje passen voor het aankomende seizoen. De Amerikaan reed dit seizoen al een aantal vrije trainingen maar focuste zich vooral op zijn Formule 2-seizoen. Met het passen van zijn stoeltje zet hij een grote stap richting het nieuwe seizoen. Williams deelde de nodige foto's en video's van het proces van het passen van het stoeltje.

Shaping up nicely for 2023 👀



Join @LoganSargeant at Williams HQ as he gets his seat fit done for his first year in @F1 🤩#WeAreWilliams