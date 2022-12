Britse Grand Prix krijgt nieuwe titelsponsor voor 2023

De Britse Grand Prix heeft voor het aankomende seizoen een nieuwe titelsponsor gevonden. In de aanloop naar het seizoen 2023 wordt er steeds meer bekend over de naamgevers van de Grands Prix. De Grand Prix van Silverstone krijgt volgend jaar dus een nieuwe naam.

De Britse Grand Prix heet in 2023 officieel de 'Formula 1 Aramco British Grand Prix'. Het Saoedische oliebedrijf is één van de hoofdsponsors van de Formule 1 en mag nu dus ook zijn naam lenen aan één van de bekendste Grands Prix. De Grand Prix op het circuit van Silverstone had dit jaar nog Lenovo als naamgever en hoofdsponsor. Lenovo wordt in 2023 de titelsponsor van de Japanse en Amerikaanse Grand Prix.

