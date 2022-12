Marko herinnert eerste ontmoeting met Newey: "Hij keek me vreemd aan"

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen jaren een enorm sterk team opgebouwd. De Oostenrijkse renstal beschikt niet alleen op de baan over sterren, ook aan de pitmuur zitten grote namen. Helmut Marko weet nog goed hoe hij voor het eerst kennis maakte met technisch kopstuk Adrian Newey.

Helmut Marko is de teamadviseur van Red Bull Racing en heeft een behoorlijke vinger in de pap bij het team. De Oostenrijkse adviseur gaat onder andere over de talentenploeg van Red Bull en gaat daarnaast ook over de invulling van de stoeltjes. Marko onderhoudt dan ook de relaties met de kopstukken van het bedrijf Red Bull.

Marko voerde tevens gesprekken met Adrian Newey toen de Brit de overstap maakte naar Red Bull. Hij stelde zich voor door te zeggen wie hij was, dat hij voor Red Bull werkte en dat Newey hem kon bellen. Bij Road and Track kijkt Marko daarop terug: "Hij keek mij een beetje vreemd aan. Toen Red Bull de Formule 1 betrad, dacht iedereen dat we een lollig bedrijf waren dat alleen maar grotere feestjes wilde geven. Het was mijn bedoeling om zo competitief mogelijk te zijn. Ik ben nogal direct en dat pakte dit keer goed uit."