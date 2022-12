MotoGP-legende Rossi rijdt 12 uur van Bathurst

MotoGP-legende Valentino Rossi rijdt sinds dit jaar in de autosport. De wereldberoemde Italiaanse coureur kwam dit jaar uit in de GT World Challenge Europe en daar presteerde hij zeker niet slecht. Ook aankomend seizoen zal hij gaan racen in die klasse en rijdt hij een absolute autosportklassieker.

Rossi blijft trouw aan het team van WRT. De Italiaanse motorsportlegende reed dit jaar al voor het team en hij blijft nu ook actief voor de renstal. WRT gaat vanaf volgend jaar samenwerken met BMW en Rossi zal dan ook gaan rijden in een BMW M4 GT3. Rossi zal voor WRT ook gaan rijden in de 12 uur van Bathurst op het wereldberoemde circuit van Mount Panorama in Australië.