Naam Honda keert terug bij krachtbronnen Red Bull

Vandaag onthulde de Formule 1 de officiële startlijst voor 2023. Op de lijst staan alle coureurs, teams, teamnamen en startnummers. Tevens staat op de startlijst met welke krachtbronnen de teams rijden. Opvallend genoeg zijn de namen van de krachtbronnen van Red Bull Racing en AlphaTauri verandert ten opzichte van dit jaar.

Dit jaar reden de teams van Red Bull en AlphaTauri nog rond met krachtbronnen onder de naam Red Bull Powertrains, RBPT. Dit was vanwege het afscheid van Honda als officiële motorpartner. Red Bull nam de krachtbronnen in eigen beheer maar ze werden nog wel geproduceerd in Japan, Honda bleef eveneens aan boord als partner.

In 2023 heten de motoren dan ook officieel Honda RBPT. Dit is opvallend aangezien Honda eind 2021 de Formule 1 verliet. Eerder deze week werd al duidelijk dat Honda zich heeft ingeschreven voor de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden, de naamswijziging van de krachtbronnen kan erop duiden dat Red Bull en Honda weer steviger gaan samenwerken.