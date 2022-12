Albon dankt vertrekkende Capito: "Je was niet alleen teambaas maar ook een vriend"

Gisteren werd bekend dat Jost Capito het team van Williams gaat verlaten. De Duitser fungeerde in de afgelopen jaren als teambaas en CEO. De exit van Capito kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Zijn coureurs zijn Capito zeer dankbaar voor zijn harde werk in de afgelopen jaren.

Het nieuws van het vertrek van Capito kwam gisteren redelijk onverwachts voor de buitenwacht. Williams-coureur Alexander Albon wist er waarschijnlijk al langer van en op sociale media sprak hij zijn dank uit: "We hebben slechts een jaar samengewerkt maar je was in die tijd niet alleen een teambaas, maar ook een fantastische vriend. Jost, bedankt voor je vertrouwen en alle support die daaruit voortkwam. Ik wens je het beste voor de toekomst."

We only had one year working together but in that time you were not just a Team Principal but also a great friend. Thank you Jost for your faith in me this year and all the support that that came with. Wishing you the very best in the future. pic.twitter.com/mhM4nTrDew