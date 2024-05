Waarom had Verstappen een andere race-engineer in VT1?

Max Verstappen kende niet de beste eerste vrije training uit zijn loopbaan in Imola. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur worstelde met zijn wagen en hij noteerde de vijfde tijd. Wat ook opviel, was dat er iemand anders dan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase tegen hem praatte tijdens de training.

Lambiase en Verstappen zijn twee handen op een buik. De twee hebben een zeer goede band, en normaal gesproken werken ze elke sessie met elkaar samen. Tijdens de eerste vrije training in Imola viel het de oplettende luisteraar op dat er iemand anders met Verstappen sprak. Lambiase zag wel gewoon aan de pitmuur, maar hij nam tijdens deze sessie niet de rol van race-engineer op zich.

Volgens De Telegraaf is dit niet vreemd. Red Bull heeft dit namelijk gepland, want niet Lambiase, maar performance-engineer Tom Hart stond nu in contact met Verstappen. Het is de bedoeling dat dit tijdens meer raceweekenden in Europa het geval zal zijn, zodat men elkaar nog beter gaat begrijpen en ze meer van elkaar kunnen gaan leren. Red Bull experimenteerde wel vaker met deze methode. Ook tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi eind vorig jaar had Verstappen tijdens de eerste vrije training een andere race-engineer. Lambiase is dus niet vertrokken.