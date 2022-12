Ook dit was 2022: Stoffel Vandoorne is de nieuwe wereldkampioen

Max Verstappen werd wederom wereldkampioen, George Russell en Carlos Sainz boekten hun eerste Grand Prix-zeges en uiteindelijk wist Charles Leclerc ternauwernood de tweede plaats in het eindklassement bij Sérgio Pérez weg te houden. Het verloop van het Formule 1-seizoen 2022 is bekend, maar wat gebeurde er buiten de koningsklasse? In de rubriek ‘ook dit was 2022’ belicht GPToday.net verhalen van buiten de Formule 1.

Is er iemand in de autoracewereld die Stoffel Vandoorne géén warm hart toedraagt? De introverte Vlaming heeft een bijzonder hoge gunfactor, maar enkel daarmee kom je op het hoogste niveau nog niet tot het veroveren van overwinningen en wereldtitels. Vandoorne mag het in 2017 en ’18 proberen in de Formule 1, maar gaat gebukt onder zware, teaminterne politiek. Bij McLaren draait immers álles om Fernando Alonso.

En dat is doodzonde. Vandoorne heeft immers een juniorerelijst om van te smullen, met zeges in iedere klasse waarin hij rijdt. Met overmacht wint-ie het GP2-kampioenschap van 2015, zelfs een gedwongen zijstap naar Japan (2016) brengt Vandoorne niet van zijn stuk. Belgen verwachten de nieuwe Jacky Ickx aan het werk te zien, maar krijgen dankzij McLaren niets dan een slap aftreksel van Thierry Boutsen in diens nadagen.

Elektrische wereld

Een illusie armer en een behoorlijke levenservaring rijker trekt Vandoorne naar de Formule E. Slechts drie weken na zijn laatste Formule 1-race mag de Vlaming al acte de presance geven op het stratencircuit van Riyadh, waar de eerste Formule E-wedstrijden van het nieuwe seizoen worden verreden. Dat het rijden in de elektrische klasse geen ABC’tje is voor een voormalig hemelbestormer, blijkt.

In zijn eerste zes Formule E-races valt Vandoorne liefst viermaal uit, al verovert hij in Hong Kong een verrassende poleposition. Verrassend, omdat zijn werkgever, het HWA Racelab – dat als voorloper van Mercedes richting de elektrische wereld is gesommeerd, om vast een infrastructuur op te zetten voor de vaste tuningspartner – de zaakjes bepaald nog niet op orde heeft. Formule E blijkt heel wat lastiger dan aanvankelijk gedacht.

Gelukkig is aanpassingsvermogen één van de sterke punten van Vandoorne, die bovendien over engelengeduld beschikt. In race zeven, op het statencircuit van Rome, rijdt de Belgische coureur naar het podium. Daarna volgen nog vijf puntenfinishes. Voor een mooie plaats in het eindklassement is het veel te laat – Vandoorne besluit het seizoen in de puntenstand als zestiende – maar er zijn goede stappen voorwaarts gezet.

Starpower

Voor het nieuwe Formule E-seizoen, 2019-20, gaat Mercedes zich actief bemoeien met de elektrische klasse. HWA Racelab verandert in het officiële fabrieksteam van Das Haus en in de persoon van nieuwbakken Formule 2-kampioen Nyck de Vries krijgt Vandoorne een getalenteerde twintiger naast zich als teamgenoot. Bij de openingsraces in Saudi-Arabië rijdt Vandoorne tweemaal naar een derde plaats, waardoor hij zichzelf na het eerste evenement zowaar bovenaan het klassement terugvindt.

Over het gehele seizoen blijkt Techeetah-coureur Antonio Felix da Costa echter te sterk. De Portugees laat in het door corona stevig gewijzigde seizoen overwinningen elkaar in rap tempo opvolgen, waar Vandoorne met twee nulscores in het Berlijnse zesluik zijn titeldroom eerst even uit zijn hoofd mag zetten. Dankzij zijn eerste Formule E-zege, in de slotrace van het jaar, sluit de Vlaming het memorabele seizoen af als vicekampioen.

Voor 2020-21 wil Vandoorne een gooi naar de titel doen, maar de voormalig Formule 1-coureur komt van een koude kermis thuis. Het is niet de Mercedes van hem, met startnummer 5, maar die met de 17 op de neus die vanaf de eerste wedstrijd van het jaar om de grootste prijs strijdt – en er uiteindelijk zelfs mee aan de haal gaat. In een belachelijk competitief seizoen, dat mede dankzij krankzinnige kwalificatieregels tot het einde spannend wordt gehouden, grijpt De Vries de macht. Vandoorne wint in Rome, maar dat is niet voldoende om tegen het sluiten van de markt niet meer dan een negende eindklasseringspositie te overleggen.

Ommekeer

Waar 2021 niet het jaar van Vandoorne was, is 2022 dat overduidelijk wél. Vanaf het allereerste begin rijdt de man die in april zijn dertigste verjaardag vierde puntenfinishes bijeen. In zestien optredens scoort Vandoorne vijftien keer en voor Formule E-begrippen is dat een garantie voor succes. Winnen doet-ie zelden – slechts éénmaal rijdt Vandoorne als nummer één over de eindstreep – maar over de duur van het gehele seizoen scoort-ie zoveel, dat de concurrentie niets te maken heeft.

Achtmaal staat Vandoorne op het erepodium, twee keer wordt-ie vierde en tweemaal finisht de Mercedescoureur als vijfde. In tegenstelling tot 2021 komt teammaat De Vries, die het druk heeft met testoptredens in de Formule 1, er niet aan te pas. Hij neemt precies die negende eindklasseringspositie van collega Vandoorne over. Wel wint De Vries tweemaal, tegen Vandoorne’s enkele zegetocht.

Aan het einde van het seizoen is het echter Vandoorne die de grootste grijns op zijn gezicht heeft. In het Zuid-Koreaanse Seoul wordt de Belg tot wereldkampioen gekroond, de eerste keer in zijn carrière dat hij een dusdanige autosporttitel op zijn naam mag schrijven. Vandoorne werd verguisd na zijn Formule 1-periode, degradeerde van toptalent en toekomstig wereldkampioen tot man in de marge, maar sloeg terug met een knappe wereldtitel in een onderbelicht sterke competitie.

Toekomstperspectief

Zou hij terug willen keren naar de koningsklasse? De deur staat met een kiertje open voor Vandoorne, die sinds kort als reservecoureur aan het team van Aston Martin is verbonden. Gezien de lichtontvlambare line-up van Fernando Alonso en Lance Stroll voor 2023 is het niet ondenkbaar dat de Vlaming eens wordt opgetrommeld, als de gemoederen te hoog zijn opgelopen. Uiteindelijk is Vandoorne 'nog maar' dertig jaar oud: Nico Hülkenberg mag met 35 zijn herintrede op het hoogste niveau maken, Alonso viert volgend jaar zijn 42ste verjaardag.

Ook is er sinds kort een Hypercarverbinding: Vandoorne, die gedwongen Mercedes heeft moeten verlaten omdat het zilverpijlenmerk zich voor dit nieuwe seizoen heeft teruggetrokken uit de Formule E, schuift in het nieuwe elektrische seizoen aan bij DS Penske - een samenvoeging van Techeetah en Dragon. DS staat onder auspiciën van Stellantis, dat met dochteronderneming Peugeot ook een automerk in het World Endurance Championship heeft. Vandoorne werd reeds uitgenodigd voor een test met de 9X8 Hypercar, maar moest verstek laten gaan wegens fysieke ongemakken.

Net als voormalig teammaat De Vries heeft Vandoorne zijn racecarrière dankzij de zijstap naar de Formule E van nieuw leven voorzien. Met een wereldtitel op zak is diens toch al behoorlijke erelijst er nog een stukje knapper op geworden en gezien zijn jonge leeftijd kan de Vlaming er nog allerlei accolades aan toevoegen.