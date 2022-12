Kijk live mee naar het FIA Prize Giving Gala

Vandaag wordt het autosportseizoen officieel afgesloten in de Italiaanse stad Bologna. In de stad vindt het jaarlijkse FIA Prize Giving Gala plaats. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen zal zijn wereldkampioensschapsbeker in ontvangst nemen en ook de andere FIA-kampioenen zijn aanwezig.

Check de ceremonie hieronder!