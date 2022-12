Andretti begonnen met bouw mogelijk onderkomen F1-team

Het team van Andretti wil nog steeds de Formule 1 gaan betreden. De Amerikaanse renstal van de gelijknamige bekende racefamilie steekt die ambitie niet onder stoelen of banken en men is bezig met de voorbereidingen. Deze week is er namelijk begonnen aan de bouw van een nieuw onderkomen.

Al eerder werden de plannen voor een nieuw hoofdkwartier voor Andretti Global bekend gemaakt. Dit nieuwe onderkomen zou dan alle renstallen uit alle klassen moeten huisvesten. Dat betekent dus ook dat het mogelijke toekomstige Formule 1-team hier zou worden gehuisvest. Omtrent dat nieuwe team is het echt al geruime tijd nogal stil.

Afgelopen woensdag is de bouw van het nieuw hoofdkwartier begonnen. In het Amerikaanse plaatsje Fishers, vlakbij de bekende racestad Indianapolis, zijn de eerste stappen van de baan gezet. Naast Andretti-kopstuk Michael Andretti waren ook de plaatselijke gouverneur en burgemeester aanwezig bij de ceremonie. Het hoofdkwartier komt vlak bij het vliegveld van Indianapolis te liggen en bedraagt zo'n 36 hectare. Het gebouw zal een oppervlakte krijgen van ruim 53.000 vierkante meter en in ieder geval de teams uit de Indycar, de Indy NXT en de IMSA worden er onder gebracht.