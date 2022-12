Formule 1 kondigt locaties aan van sprintraces 2023

Vanaf 2023 zal de Formule 1 maar liefst zes sprintraces aan haar kalender toevoegen. De organisatie achter de koningsklasse wil voor nog meer sensatie gaan zorgen tijdens de raceweekenden door het aantal sprintraces te verdubbelen van drie in 2022, naar zes in 2023. Inmiddels is bekend welke gastlanden in 2023 een sprintrace aan haar schema toegevoegd gaan krijgen.

De Formule 1 heeft de beslissing gemaakt om sprintraces toe te voegen aan Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten en Brazilië. Volgens de organisatie heeft het de weloverwogen beslissing gemaakt om op bovenstaande circuits te gaan racen omdat het volgens eigen onderzoek voor de meeste inhaalmanoeuvres en actie zal gaan zorgen.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali vertelt: "We hebben een ontzettend positieve reactie op de sprintraces in de Formule 1 gezien. We kunnen niet wachten om volgend jaar bij zes evenementen nog meer actie naar de fans te brengen, inclusief onze eerste Amerikaanse sprintrace in Austin, Texas. De introductie van de Formule 1 sprint heeft een raceweekend gecreëerd waarin we drie dagen lang competitieve racing zullen zien. Ook zal de sport tijdens deze weekenden waardevoller worden voor aandeelhouders, teams, omroeporganisaties, partners en gastlocaties."

FIA President Mohammed Ben Sulayem meldt: "Na een nauw samenwerken tussen de FIA en de FOM zijn we enthousiast om de zes locaties voor de sprintraces van het 2023-seizoen aan te kondigen. We kijken uit naar de spannende kalendertoevoegingen", sluit Sulayem af.

