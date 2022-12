Aston Martin topman Fallows prijst voormalig werkgever Red Bull: "Zijn een ontzettend sterk team"

Technisch directeur van het Formule 1-team van Aston Martin Dan Fallows maakte eerder dit seizoen de overstap naar het groengekleurde team, na een zeer succesvolle reis te hebben doorgemaakt met voormalig werkgever Red Bull. Tijdens een interview met Planetf1.com doet Fallows een boekje open over het team waarmee hij meerdere wereldtitels behaalde.

De Britse ingenieur Dan Fallows maakte eerder dit seizoen de verrassende transfer naar het opkomende Aston Martin. Fallows maakte zijn intrede naar de koningsklasse tijdens een periode waarin Red Bull nog het kleine jongetje van de klas was. Samen met het Formule 1-team van de energiedrankjesgigant bouwde Fallows een ijzersterk team op waardoor er grootschalige successen behaald werden. Na meerdere titels met Red Bull gewonnen te hebben, maakte Fallows eerder dit jaar de overstap naar het Formule 1-team van Aston Martin, het team dat voorheen nog de naam Racing Point droeg.

Met een succesvolle periode van zestien jaar bij Red Bull achter de rug te hebben, maakte Fallows in april dit jaar de overstap naar Aston Martin. Hier ziet Fallows zichzelf in een soortgelijke situatie als bij de beginjaren van Red Bull: een team opbouwen dat een sterke basis zal neerzetten om de wereldtitels binnen te slepen. In een interview met Planetf1.com doet Fallows een boekje open over wat Red Bull nou zo succesvol maakt.

"Er zijn meerdere redenen waarom Red Bull zo goed is. Gedurende een meerjarige periode wisten ze in elke afdeling de bestaande problemen glad te strijken. Of dat nou bij het race team is, aan de productiekant of in de ontwerpafdeling. Een groot deel van het succes is ervoor zorgen dat er geen zwakheden zijn. Ik ben er trots op dat ik er vanuit de ingenieursafdeling deel van uitmaakte. Ze zijn een ontzettend sterk team. Ik heb ervaring wat betreft het winnen van races en kampioenschappen en ik denk dat de belangrijkste factor is dat er geen gaten (in het team) zijn, dat er geen problemen zijn die je performance kunnen compromitteren."