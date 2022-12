Vettel dankt Marko: "Voor mijn gevoel hadden we een goede relatie"

Sebastian Vettel nam afgelopen maand afscheid van de Formule 1. In Abu Dhabi reed hij zijn laatste Grand Prix en na afloop ontving hij veel berichten. Hijzelf bedankte ook een aantal mensen en hij toonde dan ook zijn respect voor Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Vettel werd in zijn loopbaan veelvuldig gesteund door Red Bull. De Duitser was onderdeel van het Red Bull Junior Team en debuteerde in die hoedanigheid in 2007 bij het team van BMW Sauber. Later dan seizoen stapte hij in bij Toro Rosso, het huidige AlphaTauri, en in 2009 werd hij gepromoveerd naar Red Bull Racing. In 2010, 2011, 2012 en 2013 werd hij wereldkampioen met de Oostenrijkse renstal.

In die jaren had hij veel te maken met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Vettel heeft veel respect voor de Oostenrijker en spreekt zich uit bij Formel1.de: "Je kan niet zeggen hoe belangrijk en elementair Helmut vanaf het begin is geweest. Het was niet altijd makkelijk. Het is echter niet de rol van Helmut om altijd makkelijk te zijn en alleen goede dingen te zeggen. Ik geloof dat we, dat is mijn gevoel, een zeer goede relatie hadden. Het was een heel eerlijke en direct verhouding."