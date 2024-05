Marko wees Red Bull-comeback van Vettel af

Sebastian Vettel is alweer anderhalf jaar met racepensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen heeft de sport nooit echt vaarwel gezegd, maar hij een comeback lijkt niet aan de orde te zijn. Volgens Helmut Marko klopte Vettel wel meerdere keren aan bij Red Bull Racing.

Vettel hing zijn helm eind 2022 aan de wilgen. Hij ging meer tijd doorbrengen met zijn familie, maar hij ontkende niet dat hij misschien weer een keertje zal gaan racen. In de afgelopen jaren werkte hij meerdere demoruns af met klassieke racewagens, vorige week was hij daarvoor aanwezig in Imola. Hij werd wel in verband gebracht met een comeback, en hij werkte een test af met een Hypercar van Porsche.

Vettel stelde recent nog dat hij geen terugkeer in de Formule 1 verwacht. De Duitser geniet van zijn leven, en hij voelt zich heel erg goed. Red Bull-adviseur Helmut Marko kent Vettel heel erg goed, en de Oostenrijker weet dan ook te vertellen dat de viervoudig wereldkampioen wel aan een comeback dacht. In een interview met Formel1.de spreekt Marko zich uit: "Hij heeft het ons ook meerdere keren gevraagd. Maar ik denk niet dat het voor hem een prettige ervaring zou zijn om bij ons naast Max Verstappen te rijden."