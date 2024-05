Vettel heeft steeds minder zin in comeback

Sebastian Vettel was afgelopen weekend weer aanwezig in de Formule 1-paddock. De Duitse viervoudig wereldkampioen organiseerde een eerbetoon aan Ayrton Senna. Vettel wordt al geruime tijd in verband gebracht met een comeback, maar hij ziet dat zelf niet echt meer zitten.

In Imola gaf Vettel een prachtig eerbetoon aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Op donderdag organiseerde hij een speciale run op het circuit, en op zondag reed hij een aantal rondjes in een oude McLaren van Senna. Hij genoot zichtbaar van zijn rondjes en zijn interactie met de andere coureurs. Vettel nam eind 2022 afscheid van de sport, maar in de afgelopen maanden werd hij gezien als een mogelijkheid voor het zitje bij Mercedes voor 2025.

Vettel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij misschien gaat terugkeren in de Formule 1. In Imola liet Vettel aan Channel 4 weten dat de kans op een comeback enorm klein is: "Ik geniet van mijn leven, vooral met de kinderen. Natuurlijk mis ik de Formule 1, vooral als het zonnetje schijnt en het volle bak is. Dan verlang je ernaar om in een competitieve auto op de grid te staan. Maar het lijkt er niet op dat ik terugkeer, want ik heb een bijzondere manier van werken. Ik mis veel dingen, maar andere dingen gaan niet samen. Het was een moeilijke beslissing en het doet nog steeds pijn, maar ik denk dat het nu beter is."