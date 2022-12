Marko verwacht sterke Hamilton in 2023: "Mercedes is sterker als geheel"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Max Verstappen prolongeerde de wereldtitel en Red Bull zelf werd constructeurskampioen. Helmut Marko verwacht dat nieuwe titels in 2023 een hels karwei gaan worden, tevens verwacht hij een nieuwe aanval van Mercedes.

Red Bull concurreerde dit seizoen vooral met het team van Ferrari. De Italiaanse renstal was vooral in de openingsfase van het seizoen net zo snel, en misschien zelfs sneller, dan Red Bull. Ferrari maakte echter veel foutjes waardoor Red Bull simpel kon uitlopen en uiteindelijk dus de wereldtitels kon grijpen. Mercedes kon nooit echt een vuist vormen tegenover Red Bull en Ferrari.

Sterker

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Mercedes en hun topcoureur Lewis Hamilton aankomend seizoen gewoon weer mee zullen strijden voor de zeges. In gesprek met Sport Bild spreekt Marko zich uit: "Ferrari is sterk, Mercedes is echter sterker als geheel. Dat is vooral het geval met Lewis Hamilton. Hij is immers nog steeds een topcoureur. Ferrari heeft met Leclerc ook een topcoureur, hij maakt echter nog wel wat fouten."

Hamilton

Hamilton won dit seizoen voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele Grand Prix, zijn teammaat George Russell won alleen de Braziliaanse Grand Prix. Marko denkt dat Hamilton zijn zegeloze reeks snel zal beëindigen: "Ik ben bang van niet nee. Mercedes heeft zich tijdens dit seizoen teruggevochten, richting onze staart. Ze zijn nog niet op het allerhoogste niveau maar ze hebben wel meer tijd in de windtunnel. Ik maak me niet al te veel zorgen. Het ziet er voor ons nu goed uit voor 2023 en we hebben met Max één van de beste coureurs in huis."