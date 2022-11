Alpine-baas Rossi blij met vierde finishplaats na moeizame start 2022

Het team van Alpine heeft het Formule 1-seizoen van 2022 afgesloten met een knappe vierde eindplaats in het constructeurskampioenschap. Het Franse team kende een valse start van het 2022-seizoen met onder andere een tegenvallend resultaat in de preseasontest, maar wist, ondanks maar liefst zeven uitvalbeurten gedurende het seizoen, als vierde te eindigen. Alpine-voorman Laurent Rossi is trots dat zijn team de slechte start heeft weten om te draaien naar een sterk eindresultaat.

"We begonnen het seizoen niet lekker. We kwamen op een gebrekkige manier aan in Barcelona. (bij de preseasontest) Het idee was om zo laat mogelijk aan de ontwikkeling te beginnen omdat het een gloednieuwe auto was en om van daaruit te proberen door het veld te klimmen. Niemand zag ons hoger dan de achtste positie komen en toentertijd had McLaren een hele snelle auto. Je kan wel stellen dat ik heel tevreden ben dat we de achterstand hebben ingehaald en gekomen zijn waar we nu staan", begint Rossi.

Terwijl concurrent McLaren met haar coureur Lando Norris in tegenstelling tot Alpine wél een podium wist te scoren, eindigden Alpine-rijders Esteban Ocon en Fernando Alonso geregeld in de punten. Vooral Ocon behaalde in de staart van het seizoen goede resultaten door bij de laatste vijf races van 2022 in de punten te eindigen, met als hoogtepunt een vierde plaats in Japan.

Voorafgaand het 2022-seizoen vond er een interne herstructurering plaats bij Alpine. Toenmalig uitvoerend directeur Marcin Budkowski werd in zijn functie ontheven, zijn takenpakket werd overgenomen door Alpine-baas Laurent Rossi en huidig teambaas Otmar Szafnauer.

Rossi dankt de behaalde vierde stek in het constructeursklassement deels aan de interne veranderingen: "In het begin van het seizoen was het ons doel om een nieuwe structuur aan te brengen, en dat hebben we gedaan. Het was de bedoeling dat de structuur voor innovatie en upgrades gedurende het seizoen zou zorgen en om competitiever te worden. Dit is gelukt, waardoor we uiteindelijk in een betere positie wisten te eindigen."