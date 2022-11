Formule 1-circuit Jeddah krijgt veiligheidsupgrades

De organisator van de Saudi Grand Prix heeft aangekondigd dat het aanpassingen aan haar circuit zal maken om de veiligheid van de Formule 1-coureurs te waarborgen. Voorafgaand de tweede Formule 1-race op de kalender in 2023 zal de organisatie veranderingen doorvoeren door onder andere op bepaalde punten de baan te verbreden. Ook worden er hier en daar aanpassingen gemaakt aan de kerbs.

Het Jeddah Corniche Circuit werd in 2021 geïntroduceerd aan de koningsklasse van de motorsport. Dankzij de karakteristieken van het circuit heeft het bij de eerste twee Grands Prix-races voor veel spanning en sensatie gezorgd. Een nadeel is dat de baan voor gevaarlijke situaties zou kunnen zorgen. Dankzij de vele snelle en blinde bochten kan een botsing snel gebeuren. De coureurs van de Formule 1 hebben dan ook meermaals hun beklag gedaan dat het bloedsnelle circuit op een aantal punten te gevaarlijk zou zijn. Met het 2023-seizoen aanstaande en het vizier gericht op de preseasontests in Bahrein, onthult de promoter van de Saudi Grand Prix dat het belangrijke veranderingen zal maken aan haar circuit.

Onder andere dankzij de feedback van de Formule 1-coureurs heeft de organisatie veranderingen onthuld. Zo zullen er zogenoemde "rumble strips" geplaatst worden bij bochten 3,14,19,20 en 21. De "rumble strips" zijn lage kerbs waarbij er, als er overheen gereden wordt, een zoemend geluid te horen is. Het zoemende geluid zou de coureurs een teken moeten geven dat ze op de limiet van de baan rijden.

Wat betreft verbreding van het circuit is er ook goed nieuws. In bochten 14 en 20 is de muur maar liefst 7,5 meter opzij verschoven. De baanafscheiding door middel van zo'n "rumble kerb" zorgt ervoor dat de coureurs bij deze snelle bochten meer zicht en ruimte hebben op het stuk asfalt waar ze met hoge snelheid naar toe vliegen. Ook in de laatste sector maakt het circuit de nodige aanpassingen. In de razendsnelle bochten 22 en 23 zal er een schuine kerb worden geplaatst. Het doel is om de snelheid van de coureurs met 50 km/h te verlagen terwijl ze doorstomen naar het laatste gedeelte van het circuit.

"Het is vitaal voor elk circuit om naar de feedback van de coureurs te luisteren. We zijn vertrouwend dat deze veranderingen ervoor zullen zorgen dat we nog meer spannende, snelle maar bovenal veilige races zullen zien. We kunnen niet wachten tot s ’werelds beste coureurs het in 2023 weer met elkaar zullen uitvechten", luidt de statement van Saudi Motorsport Company-topman Martin Whitaker.