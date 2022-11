Samenwerking tussen McLaren en Gulf komt ten einde

Het team van McLaren werkte in de afgelopen jaren samen met hun strategische partner Gulf. De samenwerking met het oliebedrijf bracht het team terug naar vroeger, de twee bedrijven hebben immers een grote geschiedenis samen. Nu komt er echter een einde aan deze samenwerking.

Gisteren maakten de twee bedrijven bekend dat hun samenwerking het seizoen 2022 ten einde komt. Gulf en McLaren waren in de afgelopen seizoenen strategische partners en de logo's van het oliebedrijf waren aanwezig op de wagens van dit jaar Lando Norris en Daniel Ricciardo. Vorig seizoen eerde McLaren hun partner met een speciale livery tijdens de Grand Prix van Monaco.

It’s been iconic and bold.



Thank you to all the fans that made the Gulf and McLaren Racing partnership possible.



For further information please visit: https://t.co/8DROhLLZfG. #GulfxMcLaren #Gulf @McLarenF1 pic.twitter.com/3YNMCqb52t