Red Bull sluit seizoen af met demorun in thuishaven Milton Keynes

Het team van Red Bull Racing wil het succesvolle seizoen dit jaar gaan afsluiten met een bijzondere demorun. Red Bull zal namelijk een demo gaan uitvoeren in Milton Keynes. De Brits plaats huisvest de fabriek van Red Bull en geldt voor de renstal dan ook als de thuishaven.

Op 10 december verzorgt Red Bull de demorun in Milton Keynes, de laatste keer dat Red Bull een demo verzorgde in hun thuisstad was elf jaar geleden. Naast Max Verstappen en Sergio Perez komen ook meerdere drifters, een NASCAR en de WRC-Ford van het team van M Sport in actie. De toegang is gratis en de demo wordt verreden op en rondom de Midsummer Boulevard.