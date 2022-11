Alfa Romeo genotvol met P6-finish in constructeurskampioenschap

Alfa Romeo heeft de zesde eindplaats in het constructeursklassement weten te bemachtigen. In een spannend gevecht met Aston Martin kwamen beide teams tot een puntentotaal van 55. Gedurende het seizoen wist Alfa Romeo een hogere finishplaats dan Aston Martin te bemachtigen en daardoor eindigde het team boven haar concurrent. Teammanager van Alfa Romeo Frederic Vasseur meent dat de behaalde P6-eindplaats een resultaat 'boven verwachtingen' is.

"Vandaag is de bekroning van een ontzettend goede prestatie van iedereen in het team, zowel op en naast het circuit als in Hinwil. Als zesde in het kampioenschap eindigen overtreft onze verwachtingen en doelen die we vooraf aan dit seizoen voor ogen hadden, dus we kunnen overduidelijk zeggen dat dit seizoen een succes was. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en dit is simpel gezegd een basis van waaruit we kunnen bouwen", vertelt Vasseur in een samenvatting op de website van Alfa Romeo.

Met coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu achter het stuur kende het team vooral in de eerste seizoenshelft goede resultaten. In de vierde ronde van de kalender bemachtigde Bottas een uitstekende vijfde finishplaats op Imola. Formule 1-rookie Zhou had een bewogen eerste seizoen; de Chinees viel maar liefst negen (!) keer uit, met als hoogtepunt (lees: laagtepunt) hiervan zijn bizarre crash tijdens de start bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Beide coureurs stralen positieve energie uit als ze reflecteren op het afgelopen seizoen.

"Het was een ontzettend lastig gevecht maar we hebben het voor elkaar gekregen. Ik ben trots op ze. De teamgeest is ontzettend goed. We kunnen trots zijn op ons harde werken en het zal ons helpen om op ons succes voort te borduren", sluit Bottas het seizoen af.

"Mijn rookie-seizoen was fantastisch. We begonnen op een "high" en eindigden op een "high". Ondanks dat we wel wat betrouwbaarheidsproblemen hadden, ben ik positief ingesteld dat we de gedurende de winter we onze problemen verhelpen. Over het algemeen heb ik genoten van mijn eerste Formule 1 seizoen met de goede support van mijn team, Bottas en alle fans", sluit Zhou af.