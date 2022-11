Latifi sluit laatste kwalificatie af op P20, maar is 'tevreden'

Nicholas Latifi werd twintigste tijdens zijn laatste kwalificatie voor Williams op het Yas Marini Circuit in Abu Dhabi. De Canadees kwam paar tienden tekort voor Q2, maar zit wel 26 duizendsten van teamgenoot Alex Albon af, die als negentiendede de zaterdag afsloot.



Ondanks dat Latifi de rode lantaarn draagt, is hij content met zijn prestatie. ''Ik ben best tevreden met de laatste ronde in de kwalificatie'', begon de Canadees na afloop van de sessie. ''Het was niet de perfecte ronde, maar hij was zonder fouten.''



De bolide van Williams heeft het moeilijk in Abu Dhabi en Latifi beaamt dat. ''We hadden gewoon niet het tempo vandaag. Ik zorgde ervoor dat ik alle banden gebruikte die ik had en liet niets liggen. Het is niet waar ik wil zijn in mijn laatste kwalificatiesessie, maar ik ben tevreden.''



Een goede tijd op het tijdenbord zetten was een flinke uitdaging voor Latifi met al het verkeer in de slotfase van het eerste segment. ''Ik denk dat de grootste moeilijkheid was om de juiste ruimte te vinden voor de outlaps.''



Vooruitblikkend op zijn voorlopige laatste Grand Prix is de 27-jarige rijder somber bestemd. "Het wordt moeilijk, maar het is mijn laatste race en ik zal proberen er zoveel mogelijk van te genieten."