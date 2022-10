Stewards delen waarschuwing uit aan Nicholas Latifi

De Mexicaanse Grand Prix was niet bepaald doorspekt met incidenten. Er gebeurde niet veel en de stewards hadden het op twee tijdstraffen na vrij rustig. Maar na afloop van de Grand Prix moesten meerdere coureurs zich melden bij de stewards, alleen Nicholas Latifi ontving een waarschuwing.

Latifi en Kevin Magnussen moesten zich na afloop van de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez melden voor een incident in de reconnaissance rondes. Latifi zou namelijk onnodig te langzaam hebben gerede. Latifi kwam de langzaam rijdende Magnussen tegen en remde af. Uiteindelijk haalde hij Magnussen in, die kampte met een probleem, waardoor hij de minimale rondetijd niet haalde. De stewards deelden slechts een waarschuwing uit.

New Document: Offence - Car 6 - Driving Slowly on recon lap

