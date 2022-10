Hamilton houdt zich niet bezig met mogelijk record Verstappen

Max Verstappen kan dit weekend het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen verbreken. De Nederlander deelt dat record sinds vorig weekend met Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Lewis Hamilton maakt zich niet zo druk om dit record en ligt er dan ook niet wakker van.

Verstappen is bezig met een uiterst dominant seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander veroverde de wereldtitel al in Japan en schonk zijn team Red Bull Racing vorige week de constructeurstitel door de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Verstappen won in Austin zijn dertiende zege van het seizoen, hiermee kwam hij op gelijke hoogte met Vettel en Schumacher.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was vorig seizoen de grote titelrivaal van Verstappen en is dit jaar bezig met een matig seizoen. Hij ziet ook dat Verstappen het record voor het grijpen heeft. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Ik kijk niet echt naar dit soort dingen. Ik heb voor een lange periode constant zo'n tien race per jaar gewonnen. Ik ben daar enorm dankbaar voor. De auto van Red Bull is dit seizoen echt geweldig. Een nieuw seizoen met nieuwe reglementen zorgt bij velen voor pieken en dalen."