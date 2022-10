Latifi lacht om Indycar-geruchten: "Dat vond ik grappig"

Nicholas Latifi zit voor 2023 nog zonder stoeltje. De Canadees krijgt geen nieuw contract bij Williams en zijn Formule 1-avontuur lijkt erop te zitten. Latifi's naam valt inmiddels bij meerdere Indycar-teams maar de Canadese coureur kan en wil dat niet bevestigen. Hij kan wel lachen om de geruchten.

Latifi is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. Pas twee weken geleden in Japan pakte hij zijn eerste punten van het huidige seizoen. In Suzuka was het nieuws over zijn aanstaande vertrek al lang en breed bekend. Over de toekomst van Latifi is het echter aardig stil, deze week werd hij wel in verband gebracht met een overstap naar de Indycar.

Grappig

Volgens een aantal geruchten zou hij zelfs al een contract hebben getekend in de Indycar. Latifi zelf kan wel lachen om de verhalen en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Heel eerlijk, ik heb mij nog nergens aan verbonden. Ik heb nog niets getekend, ik heb dan ook geen nieuws. Ik heb ook gelezen dat ik al een contract in de Indycar heb getekend, dat vond ik grappig. Ik heb met verschillende teams in verschillende klassen gesproken en ik heb nog geen beslissing genomen."

Focus

Latifi geen wel aan dat er nog zeer veel gesprekken lopen met verschillende teams uit verschillende klassen. De Canadees wil zich vooralsnog focussen op Williams: "De focus ligt op het afsluiten van dit seizoen. Ik wil het natuurlijk zo goed mogelijk doen voor Williams. Natuurlijk hebben veel kampioenschappen hun seizoenen al afgerond en willen ze hun plannen voor volgend jaar af hebben. Het is nog niet zo lang geleden dat ik het nieuws kreeg dat er geen plek meer voor mij is."