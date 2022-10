Brown en Horner schuiven gezamenlijk aan bij persconferentie

De budgetcap-rel houdt ook in Austin de gemoederen nog flink bezig. Veel teams zijn des duivels op Red Bull Racing, de Oostenrijkse renstal overschreed de cap in 2021 met een kleine overtreding. De concurrentie is woest en Zak Brown stuurde een boze brief naar de FIA. De media-afdeling van de FIA heeft voor zaterdag dan ook een pittige persconferentie ingepland.

Red Bull is nog steeds van mening dat ze de budgetcap niet hebben overschreden in 2021. De Oostenrijkse renstal gaf aan dat ze in gesprek gaan met de FIA. Bij de concurrentie roept men echter om een forse straf voor de huidige koploper in het constructeurskampioenschap. McLaren CEO riep de FIA ook op tot actie en de Amerikaan deed dat doormiddel van een brief gericht aan de FIA.

Brown mag zich zaterdagochtend melden in de perszaal, waarschijnlijk zullen er veel vragen volgen over de brief. Naast Brown neemt ook Red Bull-teambaas Christian Horner plaats in de perszaal. Ook de kritische Ferrari-teambaas Mattia Binotto schuift aan. Een half uur later is het de beurt aan het minder verhitte trio Frederic Vasseur ( Alfa Romeo), Günther Steiner (Haas) en Pirelli-topman Mario Isola.