McLaren introduceert innovatieve manier van sponsoruiting

Het team van McLaren heeft dit weekend in Austin een primeur op het gebied van sponsoring. De Britse renstal zal namelijk gaan rijden met een geheel nieuwe manier van sponsoruiting. Op het Circuit of the Americas rijden de wagens namelijk rond met innovatieve wisselende sponsorlogo's.

De opvallende innovatie is een gevolg van de samenwerking tussen McLaren en het bedrijf Seamless Digital. Tijdens de vrije trainingen in Austin en de resterende drie Grand Prix-weekenden rijden Lando Norris en Daniel Ricciardo rond met digitale panelen waarop men verschillende sponsorlogo's kan tonen. Deze panelen zijn te vinden aan de rand van de cockpit. Het is een tactische plek aangezien dit goed te zien is op de onboards.

A pioneering collaboration with Seamless Digital which brings the latest methods of digital advertising to life – the ability to dynamically change branding on Formula 1 cars across a race weekend, a first in the series. 🤝



Learn more about how this has been brought to life. 👇