Fittipaldi voorstander van groeiend aantal stratencircuits

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren flink veranderd. Er zijn steeds meer Grands Prix bijgekomen en veel van die races worden verreden op stratencircuits. Niet iedereen is het eens met deze keuze, maar er zijn ook voorstanders. Emerson Fittipaldi is bijvoorbeeld een groot fan van deze stratencircuits.

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer stratencircuits op de Formule 1-kalender verschenen. De koningsklasse van de autosport racet tegenwoordig immers in de straten van Bakoe, Miami en Jeddah. Later dit jaar wordt er ook door de straten van gokparadijs Las Vegas gereden terwijl Singapore en Monaco al veel langer onderdeel zijn van de kalender van de sport.

Niet iedereen is fan van de nieuwe stratencircuits, veel liefhebbers zien immers veel liever klassieke banen op de kalender verschijnen. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi laat aan MyBettingSites weten een andere mening te hebben: "De Formule 1 maakt een groot statement door in grote steden te gaan racen. De hele stad, het hele land, iedereen weet dat er dan een race is. Op permanente circuits zijn vaak alleen maar fans van de racerij te vinden. Op stratencircuits kijkt de hele stad. Naar mijn mening is dat belangrijker."