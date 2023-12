Applaus voor Alonso: "In een Red Bull is het net zo snel als Max"

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander werd meerdere keren uitgedaagd door andere coureurs, maar niemand kwam echt bij hem in de buurt. Emerson Fittipaldi denkt dat Fernando Alonso net zo sterk kan presteren als Verstappen bij Red Bull.

Verstappen won dit jaar in totaal negentien Grands Prix en hij prolongeerde zijn wereldtitel al in de sprintrace in Qatar. Daarna ging de Nederlander rustig door met het verbreken van records. Hij had amper last van de concurrentie, hij werd in de openingsfase van het seizoen tweemaal verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez en in Singapore ging de zege naar Carlos Sainz. Ook Lando Norris en Fernando Alonso maakten dit jaar indruk.

Hoogtepunt

Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi vond het een interessant seizoen. De Braziliaanse oud-coureur is lovend over Verstappen in gesprek met El Mundo Deportivo: "Verstappen ervaart momenteel een hoogtepunt in zijn loopbaan met een heel erg goed team en een goede auto. Hij presteert zoals Hamilton een paar jaar deed bij Mercedes. Hij haalt er gewoon het beste uit. Hij als coureur, het team en de auto zijn gewoon een enorm competitieve combinatie. Ze zijn op hun best."

Alonso

Fittipaldi ziet echter nog één andere coureur die ook zo sterk als Verstappen kan presteren. De Braziliaan wijst in gesprek met de Spaanse krant naar Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard reed dit jaar voor het eerst voor Aston Martin en dat deed hij op een goede manier. Fittipaldi denkt dan ook dat Alonso veel had kunnen bereiken dit jaar: "Max is enorm snel, maar als je Alonso in een Red Bull zet, dan is hij zeker net zo snel."