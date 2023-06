Fittipaldi waarschuwt Perez: "De autosport heeft een kort geheugen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel de sterkste renstal in de Formule 1. De voorsprong op de concurrentie is zeer groot en Max Verstappen heeft de leiding in het wereldkampioenschap stevig in handen. Zijn teamgenoot Sergio Perez heeft het zwaar en volgens Emerson Fittipaldi moet hij snel gaan presteren.

Verstappen en Perez begonnen het seizoen allebei zeer sterk. Perez had veel zelfvertrouwen en sprak veelvuldig uit dat hij dit jaar wereldkampioen wil worden. Na zijn zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan begonnen mensen steeds meer rekening met hem te houden, maar tegenvallende weekenden in Monaco, Spanje en Monaco zorgden voor een compleet andere sfeer.

Verstappen

Verstappen ging ondertussen gewoon door met winnen. De Nederlander is oppermachtig en ontvangt ook van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi veel complimenten. In gesprek met Wettfreunde spreekt Fittipaldi zich uit: "Max heeft het momentum en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel. Ik weet wel zeker dat hij ook voor deze race enorm gemotiveerd is. Het team zal ook onder grote druk staan. Maar Max heeft niet meer vertrouwen en motivatie nodig dan hij nu al heeft."

Perez

Fittipaldi is ook van mening dat Perez beter voor de dag moet gaan komen. De Braziliaan waarschuwt Perez voor zijn tegenvallende resultaten: "Ik hoop dat Sergio Perez het weer goed gaat doen. Checo moet de boel echt bij elkaar gaan brengen. Hij heeft resultaten nodig en hij moet gewoon presteren. In de autosport onthouden mensen niet de laatste drie of vier wedstrijden, maar de laatste race. Autosport kent een kort geheugen, maar ik weet zeker dat hij snel gaat zijn."