Fittpaldi leeft mee met Ferrari: "Staan onder druk door de verwachtingen"

Het team van Ferrari heeft een wisselvallige start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal kende in Azerbeidzjan een sterk weekend, maar in de race was Red Bull Racing nog steeds veel te snel. Emerson Fittipaldi leeft mee met de Ferrari-coureurs en stelt dat ze enorm onder druk staan.

Ferrari begon het huidige seizoen met zeer hoge verwachtingen. Men wilde dit jaar mee gaan strijden om de zeges en misschien zelfs de wereldtitel. Dit plannetje lijkt nu al te zijn mislukt, Ferrari komt veel snelheid tekort en Red Bull Racing is oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben het dan ook vaak zwaar.

Deze opvatting wordt gedeeld door tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. De Braziliaanse oud-coureur heeft medelijden met Sainz en Leclerc, hij deelt zijn opvattingen in gesprek met Kelbet: "Ik denk dat Carlos Sainz en Charles Leclerc onder druk staan door de verwachtingen van Ferrari. Die verwachtingen komen uit heel Italië, maar ook van alle Ferrari-teams van over de hele wereld. Er is één dat wat altijd gebeurt als het niet goed gaat bij Ferrari. Er wordt dan geroepen dat het de fout is van de coureur, dat is moeilijk voor de Ferrari-coureurs."