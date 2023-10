MP Motorsport gunt zoon Emerson Fittipaldi F3-test

Het Formule 3-seizoen zit er al op, maar dat betekent niet dat de teams kunnen gaan genieten van hun vakantie. Sterker nog, deze week wordt er gewoon weer getest op het circuit van Jerez in Spanje. Het Nederlandse team MP Motorsport heeft een bijzondere naam geselecteerd voor de test.

MP Motorsport zal drie jonge talenten gaan inzetten tijdens de test op Jerez. Ze kiezen voor Tim Tramnitz, Hadrien David en de meest opvallende naam: Emerson Fittipaldi Junior. De Braziliaan is de zoon van voormalig Formule 1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi. Fittipaldi junior is dit jaar actief in het Formula Regional European Championship, het is zijn derde jaar in de autosport. De zestienjarige coureur weet in het FRECA nog geen grote indruk te maken.