Latifi behaalt sensationele P9: "Een fijne beloning voor iedereen"

Nicolas Latifi was vrijdag nog het sulletje van de klas op Suzuka met een 'verkeerde' afslag, maar bij de Grand Prix op zondag liet de Williams-coureur zich van zijn allerbeste kant zien door in zeer verraderlijke en natte omstandigheden zichzelf naar een zeer knappe P9 te sturen.

Voor de Canadees was dit zijn eerste punten van 2022 en hij blikte met een zeer tevreden gevoel terug op de wedstrijd. "Ik ben blij", zei Latifi met een diepe zucht voor de microfoon van F1TV. "Het waren zware condities."

Het resultaat kwam volgens Latifi tot stand door een "cruciale beslissing" om meteen bij de herstart naar de snellere en betere intermediates over te stappen. Hierdoor kreeg de uittredend Williams-rijder vrij baan om veel tijdswinst te boeken, kwam de Canadees in de top tien terecht en reed lange tijd op een achtste plaats.

Op het end van de ingekorte Japanse Grand Prix kwam verloor Latifi nog wel een positie aan de George Russell in zijn Mercedes. De Williams-coureur had daar wel een verklaring voor. "Mijn voorbanden hadden geen grip meer en ik moest het volhouden en mijn auto naar de finish rijden. Om punten te scoren was een fijne beloning voor iedereen."

Of zo'n resultaat enig verschil had uitgemaakt voor zijn zitje bij Williams antwoordde Latifi: "Al was er nog geen beslissing geweest, dan had het niet veel uitgemaakt. Het ging vooral over mijn constantheid. Maar het is zeker een oppepper richting het einde van het seizoen."