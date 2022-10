Video: Latifi maakt knullige fout en neemt verkeerde bocht

Nicholas Latifi kende een ongelukkig moment in de tweede vrije training op het circuit van Suzuka. De Canadese Williams-coureur reed zijn eerste vrijdag in Japan uit zijn Formule 1-loopbaan, hij had overduidelijk nog wat moeite. In de tweede training kreeg hij de lachers op zijn hand en verdwaalde hij.

Vroeg in de training stond Latifi naast de baan in de uitloopzone. Het leek erop dat de Canadees was gespind maar uit zijn onboards bleek dat er iets anders aan de hand was. Latifi nam namelijk de verkeerde bocht, hij volgde het circuit niet en vond zichzelf terug in de uitloopzone. Over de boordradio gaf hij iets anders de schuld maar de beelden gingen de wereld over.