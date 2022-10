Wolff nog niet zeker van successen in 2023

Het team van Mercedes was in de voorgaande seizoenen zeer dominant in de Formule 1. Van 2014 tot en met 2021 won men de constructeurstitel. Dit seizoen is alles anders en moet Mercedes veel snelheid toegeven op concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Toto Wolff wil geen zekerheid geven over verbetering in de toekomst.

Mercedes had voorafgaand het huidige seizoen goede hoop over hun performance. Al snel bleek dat ze hun verwachtingen enigszins moesten bijstellen. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelden geruime tijd met de auto maar eindigen tegenwoordig wel weer veelvuldig op het podium. Een zege zit er vooralsnog niet in, de pole position van Russell is het enige noemenswaardige succes.

Vertrouwen

Mercedes-fans hebben hun hoop dan ook gevestigd op aankomend seizoen. Mercedes-teambaas Toto Wolff tempert de verwachtingen echter in gesprek met Motorsport.com: "Ik heb niet het vertrouwen om nu te zeggen dat wij volgend jaar weer meevechten om de wereldtitel. We hebben nog heel erg veel werk te doen. Als je in deze industrie het schip wil gaan keren, dan blijkt al snel dat je met een olietanker onderweg bent."

Antwoorden

Wolff weet daarnaast ook dat men bij Mercedes nog niet alle problemen op een rijtje heeft gezet. De Oostenrijkse teambaas draagt dan aan als een belangrijke reden voor zijn onzekerheid: "We moeten daarnaast ook zeker weten wat de belangrijkste oorzaak is van dat wij nu niet presteren. Hebben we wat dat betreft overal een antwoord op gevonden? Nee. Ik denk dat we een groot deel van het probleem hebben opgelost maar verder kunnen we dat dit jaar niet oplossen. Dat zijn zaken die we voor volgend seizoen moeten regelen."