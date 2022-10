Latifi kan zich niet vinden in straf: "Normaal gesproken praten ze met de coureurs"

Nicholas Latifi reed afgelopen weekend in Singapore weer een race om snel te vergeten. De Canadees crashte in de openingsfase van de Grand Prix met Guanyu Zhou. Latifi werd als schuldige aangewezen en ontving een gridstraf voor de Grand Prix van Japan. Latifi zelf kan zich niet vinden in de straf.

Latifi is bezig met een zeer tegenvallend seizoen. De Canadese cultheld heeft nog geen enkel puntje gescoord en werd in Italië zelfs verslagen door eenmalige invaller Nyck De Vries. Latifi vertrekt na dit seizoen bij Williams en het lijkt erop dat zijn Formule 1-loopbaan ook ten einde gaat komen. In Singapore sloeg hij in ieder geval weer een modderfiguur.

Latifi tikte de Alfa Romeo van Zhou aan en beide coureurs vielen uit. De stewards deelden vervolgens een zware straf uit aan de Williams-coureur. In gesprek met Autosport spreekt hij zich afkeurend uit over de straf: "Ik baal natuurlijk dat ik niet alle rondjes heb voltooid. Ik heb de stewards kort gesproken omdat ze een beslissing hadden gemaakt zonder te spreken met de coureurs. Dat vond ik een beetje vreemd. Vooral omdat we allebei waren uitgevallen en er geen haast was. Normaal gesproken spreken ze met de coureurs."