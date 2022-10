Coureurs Red Bull en AlphaTauri aanwezig bij speciaal Honda-event

Officieel gezien is Honda geen motorleverancier meer van Red Bull Racing en AlphaTauri. Toch worden de krachtbronnen nog tot en met 2025 in Japan gebouwd en is de band tussen Red Bull en Honda nog steeds zeer hecht. Die hechte band wordt nu bevestigd door een opvallend bericht vanuit Japan.

Vandaag werd namelijk duidelijk dat Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez en AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda aanwezig zullen zijn op de Honda Racing Thanks Day. Op 27 november zullen de coureurs aanwezig zijn bij het evenement op het circuit van Motegi. Het is nog niet duidelijk of de coureurs een demorun zullen verzorgen maar deze kans is zeker aanwezig.