Wie zijn de kanshebbers voor het vrije stoeltje bij Williams?

Vandaag kwam het team van Williams met belangrijk nieuws naar buiten. De Britse renstal maakte bekend dat Nicholas Latifi het team na dit seizoen gaat verlaten, het nieuws kwam voor niemand als een verrassing. Williams heeft voor volgend seizoen nu alleen Alexander Albon onder contract staan, het tweede stoeltje is nog vacant.

Albon is bezig met een goed seizoen en het was dan ook logisch dat de Thaise Brit aanblijft bij het team. Latifi is bezig met zijn derde seizoen in de koningsklasse van de autosport en het lijkt erop dat het ook zijn laatste zal zijn. Voor 2023 zijn er niet zoveel stoeltjes meer vrij en de naam van Latifi valt vrijwel nergens. Zijn plekje bij Williams is nu wel vrij, er liggen meerdere kapers op de kust.

Nyck De Vries

Eén van de grootste kanshebbers op het vrije stoeltje bij Williams is Nyck De Vries. De Nederlandse coureur mocht in Monza al invallen bij Williams vanwege ziekte bij Albon. De Vries maakte meteen indruk en kwam als negende over de streep. De Nederlander heeft zichzelf in de picture gereden en er is veel interesse voor hem. Williams zal snel moeten handelen want De Vries is naar verluid dichtbij een contract bij AlphaTauri. Tevens werkte hij deze week een test af voor het team van Alpine.

Een tweede mogelijkheid is Logan Sargeant. De Amerikaanse Formule 2-coureur fungeert dit seizoen al als juniorrijder van Williams. In die hoedanigheid zal hij dan ook in actie komen tijdens de eerste vrije training op het circuit van Austin. Sargeant heeft verder slechts geringe Formule 1-ervaring maar staat momenteel wel derde in het Formule 2-kampioenschap. Als hij die positie vast houdt is een superlicentie in ieder geval binnen. Ook neemt hij nog wat superlicentiepunten mee van vorig seizoen.

Williams kan ook nog terugvallen op de ervaring van Daniel Ricciardo. De Australiër verlaat het team van McLaren na dit seizoen. De ervaren coureur is dan ook een vrij man en is zeer populair. Ricciardo heeft eerder al aangegeven dat hij niet koste wat het kost wil rijden in de Formule 1. Williams kan hem vermoedelijk geen extreem competitief zitje bieden maar kan Ricciardo wel een nieuwe kans bieden.

Een andere coureur die nog geen contract heeft voor 2023 is Mick Schumacher. De Duitser rijdt momenteel nog voor het team van Haas maar daar laat men ook duidelijk weten verder te kijken dan Schumacher. De Duitser staat ook nog onder contract bij Ferrari maar het lijkt erop dat dit aflopende contract niet zal worden verlengd. Het team van Williams vormt een perfect stapje in de loopbaan van Schumacher en hij brengt ook de nodige sponsoren met zich mee.

Een wat minder voor de hand liggende optie is Nico Hülkenberg. De ervaren Duitser is dit seizoen reserve bij Aston Martin en verving in die hoedanigheid Sebastian Vettel tijdens de eerste twee races van het seizoen. Hülkenberg wordt ook genoemd bij het team van Haas en lijkt bezig met zijn laatste actieve racejaren. Hij debuteerde in 2010 bij Williams in de Formule 1 en kan het cirkeltje dus rond maken.