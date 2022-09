AlphaTauri bevestigt Tsunoda voor 2023

Yuki Tsunoda mag ook volgend jaar rijden voor AlphaTauri, zo heeft het Italiaanse team net bekend gemaakt. De Japanner maakte in 2021 zijn debuut tijdens de Grand Prix van Bahrein en gaat zodoende zijn derde seizoen als F1-coureur rijden.

De contractverlenging van Tsunoda komt niet uit de lucht vallen. Promotie naar het zusterteam van Red Bull Racing is onmogelijk aangezien Max Verstappen en Sergio Perez allebei beschikken over een langlopend contract. Tsunoda is bezig met een matig seizoen maar zijn achterstand op teamgenoot Pierre Gasly is veel minder groot dan tijdens het voorgaande seizoen. Eerder gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko ook al aan dat een nieuw contract voor Tsunoda in de pijplijn zat.

Het lijkt er wel sterk op dat Tsunoda aankomend seizoen een nieuwe teamgenoot gaat krijgen bij AlphaTauri. Pierre Gasly heeft een doorlopend contract maar de Fransman heeft zijn zinnen gezet op een stoeltje bij Alpine. Marko maakt daar geen geheim van en had in eerste instantie IndyCar-coureur Colton Herta op het ook voor het zitje. Het lijkt er nu op dat Nyck De Vries over de beste papieren beschikt.